قرر الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تشكيل لجنة من المديرية وإدارة العلاج الحر، للتحقيق في مخالفات مركز خاص شهير للحضانات بمدينة بنها، بسبب إهمال عمليات النظافة بالمركز، وظهور حشرات داخل إحدى الغرف، ووصول أحد الحشرات لإحدى الحضانات.

كانت مديرية الصحة بالقليوبية، تلقت شكاوى من بعض المواطنين من وجود مخالفات طبية وبيئية بأحد الحضانات الخاصة ببنها، حيث اشتكي المواطنين من انتشار الحشرات داخل الحضانات، مشيرين إلى أن المسؤولين عن الحضانة يصدرون تقارير وهمية عن حالات الأطفال، بخلاف حدوث نقص شديد في الوزن، خاصة بعد نقل ذويهم إلى حضانات أخرى ومراكز معتمدة.

على الفور، استجاب الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وقرر تشكيل لجنة من قطاع الصحة العلاجي والعلاج الحر والأطفال لرصد مخالفات المركز، مشيرًا إلى أنه في حالة التأكد من تلك المخالفات سيتم إصدار تعليمات بغلق المركز نهائيا، إلى جانب التحقيق في الواقعة.

أضاف الطباخ أنه خلال الفترة الماضية تقرر إغلاق 45 منشأة طبية مخالفة تتضمن 3 مراكز شهيرة للعلاج الطبيعي ومعامل لتحاليل وعيادات طبية بسبب مخالفتها للاشتراطات القانونية وإنذار أصحابها بضرورة توفيق الأوضاع وذلك بعد أن كشفت تقارير إدارة العلاج الحر والتفتيش مخالفة تلك المنشآت للشروط.

وقال الطباخ إن المديرية أصدرت ما يقرب من 636 ترخيص للمنشآت الصحية المستوفاة للشروط خلال المرحلة الماضية منها 8 مستشفيات خاصة و110 مراكز طبية وعيادات تخصصية و66 مركز للعلاج الطبيعي و70 معمل للتحاليل و32 محل للنظارات الطبية على مستوى المحافظة.