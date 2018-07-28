حبس "حلاق" 3 سنوات بتهمة النصب على مواطنين في البحيرة

قضت محكمة جنح الدلنجات الجزئية في البحيرة، برئاسة المستشار أحمد الجعيدي رئيس المحكمة، اليوم، بحبس "حلاق"، 3 سنوات، و50 ألف جنيه لوقف التنفيذ، بتهمة النصب على 5 أشخاص والحصول منهم على 14 مليون جنيه، بدعوى توظيفها في مستحضرات التجميل.

وكانت نيابة جنوب دمنهور، برئاسة المستشار هاني ياسين رئيس النيابة، وإشراف المستشار أحمد حامد المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، قد أحالت المتهم لجلسة عاجلة بمحكمة جنح الدلنجات.

وترجع أحداث الواقعة حينما حرر 5 أشخاص بمدينة الدلنجات، محضرا ضد حلاق بتهمة النصب عليهم والحصول علي 14 مليون جنيه، لتوظيفها في استيراد مستحضرات التجميل مقابل أرباح شهرية 10%.

وكان اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير الأمن، قد تلقى إخطارا من العميد أحمد البنا، رئيس مباحث الأموال العامة، يفيد بتلقيه بلاغا من "م. ز" صاحب محل موبيليا، و"م.أ" نجار، و"أ.ع" محام، و"أ.ا"، و"ع.ع"، يتهمون "أ.ع" حلاق ومقيم بالدلنجات، بالحصول منهم على مبالغ مالية تصل إلى 14 مليون جنيه، لتوظيفها في استيراد مستحضرات التجميل مقابل حصولهم على أرباح شهرية بنسبة 10% من إجمالي رأس المال.

وقال الضحايا في بلاغهم، إن المتهم حصل منهم علي مبالغ مالية تتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين جنيه، إلا أنهم فوجئوا بعدم التزام المتهم بتسديد الأرباح الشهرية في المواعيد المحددة، وأبلغهم بعدم خروج البضائع المستوردة من الجمارك بالميناء.

وأضاف الضحايا، أن هناك عدد كبير من المواطنين حصل المتهم على مبالغ مالية منهم لتوظيفها مقابل أرباح شهرية بمبالغ تصل إلي 120 مليون جنيه بينهم شخصيات عامة وأبناء عائلات كبرى لم يتقدموا ببلاغات ضده حتى الآن، لافتين إلى أن المتهم يعمل في توظيف الأموال باستيراد جميع مستلزمات التجميل بكافة أنواعها من الخارج منذ 4 سنوات.

وتمكن ضباط المباحث بالأموال العامة من ضبط المتهم وبمواجهته اعتراف بحصوله على أموال من الضحايا مقابل توظيفها، موضحا أنه وقَّع لهم على شيكات بنكية بالمبالغ المالية.