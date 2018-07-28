شارك وفد من جامعة المنصورة، بالمؤتمر الوطني للشباب السادس الذي انطلقت فعالياته بجامعة القاهرة اليوم، حيث افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات المصرية.

ترأس الوفد، الدكتور محمد القناوي، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، و6 من أعضاء هيئة التدريس، و30 طالبا وطالبة من مختلف الكليات.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتشغل حيزا مهما من اهتماماتهم.

وعقدت جلستان خلال اليوم الأول من المؤتمر، الأولى بعنوان "استراتيجية بناء الإنسان المصري"، حيث استعرضت جهود الدولة بمختلف قطاعاتها في هذا الصدد، مع عرض لرؤية الشباب لكيفية بناء الإنسان المصري مجتمعيا وثقافيا وصحيا ورياضيا وتعليميا.

وكانت الجلسة الثانية بعنوان "استراتيجية تطوير التعليم" جرى خلالها استعراض رؤية الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة، والتحديات التي تواجهها، وسبل تنفيذ تلك الاستراتيجية وانعكاساتها على الأسرة والمجتمع.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.