تكريم ضباط بالمحلة لضبطهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة "فيز البنوك"

أعلنت مديرية أمن الغربية، اليوم، عن تكريم اللواء طارق حسونه، مدير أمن الغربية، لضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة، لمجهوداتهم المبذولة لضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة "فيز البنوك" من المواطنين، وذلك في إطار حرص مديرية الأمن على ردع المخالفين ومواجهة الخارجين على القانون، وإحكام التواجد الشرطي على مستوي المحافظة .

وقدم مدير الأمن شهادات التكريم، وألقى كلمات شكر لدور كل من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية، ومعاونيه كل من الرائد هيثم الشامي، رئيس مباحث قسم أول المحلة، والنقيب أحمد عزت رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم أول، لمجهوداتهم في عمليات البحث وإسقاط أكبر شبكة عصابية تخصص في سرقة "فيز البنوك" والتلاعب في حسابات المواطنين بنطاق قرى ومراكز طنطا والمحلة وسمنود .

كما أعرب مدير الأمن عن سعادته البالغة عن دور ضباط وأفراد الشرطة في بث الطمأنينة والاستقرار النفسي على وجوه ونفوس المواطنين، لافتا بقوله "دورنا حماية المواطن وتحيا مصر وكلنا إيد واحدة جيشا وشعبا والشرطة " .