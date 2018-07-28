علق الإعلامي أحمد موسى، على ترقية وزير الدفاع محمد زكي إلى رتبة فريق أول خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب اليوم، قائلًا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يفعل شيئا بالصدفة، مرجعًا ترقية الوزير في جامعة القاهرة إلى أنه في نفس المكان تم التطاول على القوات المسلحة من قبل عناصر الإخوان المسلمين أثناء تنصيب الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أنه يرى أن الرئيس قرر ترقية وزير الدفاع في جامعة القاهرة، ردًا على جماعة الإخوان، متابعًا: "ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي ضربة قاسية للجماعة الإرهابية".

وتنطلق فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.