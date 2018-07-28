أحمد موسى يطلق هاشتاج "حقك علينا يا سيسي"

دشن الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج "#حقك_علينا_يا سيسي"، تزامنا مع المؤتمر الوطني السادس للشباب.

وطالب "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، كل متابعي البرنامج بالمشاركة في هذا الهاشتاج، لكي يتصدر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.