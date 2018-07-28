استرداد 13 ألف متر تعديات على أملاك الدولة بشبرا الخيمة

نجحت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة برئاسة عبدالحكيم القاضي في استرداد ما يقرب من 13000 متر مربع بحي شرق، وتسليمها لجهة الولاية التابعة لها ضمن فعاليات حملة المواجهة تحت شعار "الموجة العاشرة".

يأتي ذلك في اطار فعاليات الحملات المتوالية لاسترداد جميع مقدرات وممتلكات الدولة والتي شدد عليها اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية بعدم التهاون في إهدار أي شبر من أراضيها وردع كل مخالف قام بالاستيلاء عليها دون وجه حق.

في ذات السياق شنت الأجهزة التنفيذية لليوم العاشر حملة مكبرة بالتنسيق مع مسؤولي الري وبمصاحبة قوات أمن شبرا الخيمة لإزالة حالات التعد على أراضي أملاك الدولة ولاية الري بحرم ترعة الإسماعيلية وأراضي أملاك الري .

وأسفرت عن تنفيذ 9 حالات تعد بمساحات تقدر ب 1770 متر مربع.