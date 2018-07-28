قال الدكتور عبد العظيم محمد، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، إن الهيئة تعمل على خدمة العاملين بها، بالإضافة إلى صيانة المجاري الملاحية والحفاظ على جاهزيتها، موضحًا أن الهيئة لها دور حيوي في منظومة النقل النهري المتواجدة في مصر.

وأضاف "محمد" لـ" الوطن" اليوم، أن الهيئة منوط بها إعطاء التراخيص للوحدات النهرية ولنشات النزهة المتحركة في نهر النيل، مؤكدًا أن دورنا في المواسم والإجازات والأعياد التأكد من سلامة تراخيص الوحدات النهرية وتوافر عوامل السلامة والأمان بلنشات النزهة.

وأشار رئيس "النقل النهري"، أن الهيئة ستبذل قصارى جهدها لمراعاة الطبقات الاجتماعية والعمل على تخفيض أجرة الأتوبيس النهري، وستكون أجرته أغلى بقليل من المواصلات البرية، ولكن تجعلك بعيدًا عن زحمة الموصلات، كما أنها أكثر أمانا من النقل البري وأقل تلوثا حيث استنشاق هواءً نقيا.

ولفت رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، إلى أن الأتوبيس النهري يساهم في رفع اقتصاد الدخل القومي لمصر، ونستغل نهر النيل في النقل والمواصلات بدلًا من اقتصاره على الموارد المائي.