أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مشاركته بجلسة بعنوان "استراتيجية تطوير التعليم" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، المنعقد في جامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن تدريب 200 ألف معلم خلال أغسطس، ليتمكنوا من مواكبة النظام الجديد.

وقال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أنه من المتوقع أن يكون التدريب مسؤولية الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، وستتعاون في تطبيق برامج التدريب أكاديمية المعلمين بمدينة السادس من أكتوبر، وكليات التربية في الجامعات المصرية.

وهناك اتجهان للتدريب أوضحهما شحاتة لـ"الوطن"، الأول التدريب على كيفية الاستخدام الأمثل لجهاز "التابلت" وتعليم الطلاب استخدامه والدراسة عليه، والثاني التدريب على بنك المعرفة والتعامل مع المقرارات الدراسية والمصادر التعلمية.

وأردف الخبير التربوي، أنه يمكن عقد التدريب من خلال الحضور المباشر في أكاديمية المعلمين وكليات التربية في الجامعات المصرية، أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم أو باستخدام خاصية الفيديو "كونفراس".

وقال الدكتور رضا مسعد، مساعد وزير التربية والتعليم السابق، أن تطور نظام التربية والتعليم تبعه أيضًا تطوير في التدريب، فتدريب المعلمين سيكون إلكترونيا، وطرح عدة برامج تدربية على موقع الوزارة، وأنه في حالة احتياج المعلم إلى استفسار تتاح له أمكانية التواصل مع المدربين من خلال البريد الألكتروني.

وأوضح مسعد لـ"الوطن"، أن قبل بدء البرنامج سيكون هناك اختبار إذا تم اجتيازه يعني ذلك أن المعلم على علم بالمهارة، ويتم الانتقال إلى المهارة التالية، وعقب كل مهارة سيكون هناك اختبار وبعد اجتياز البرنامج التدريبي يسجل عند الوزارة مؤهل للتدريس.

ويضيف الخبير التربوي، أن البرامج التدربية يشمل عدة مهارات منها أنشطة "التوكاتسو" اليابانية التي لن تقتصر على المدارس اليابانية بل وبعض المدارس الأخرى، وكيفية استخدام بنك المعرفة، ومهارات التدريب والقيادة وتعليم الأنتماء وحب الوطن والمدرسة.