كشف أمن دمياط لغز جريمة العثور على جثة لعجوز مشوهة حرقا حيث تبين تورط سيدة كانت علي علاقة آثمة به ونجلها.

وكان اللواء مجدي أبو العز، مدير أمن دمياط تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة مسن بها آثار حريق، ولا توجد أثار إصابات ظاهرة بالجثة، ولم يستدل على شخصيته بمكان العثور عليه بجانب مصرف الركابية دائرة المركز، حيث جرى تشكيل فريق بحث لتحديد هوية المتوفى والتوصل لأهليته، وقد أمكن رصد حالة اشتباه لرجل ترك مسكنه ولم يستدل عليه.

وبتاريخ 25/7/2018 حضر كلاً من: المدعو "عبد المعطى. ع. ا"، 50 عامًا، تاجر خضروات "شقيق المتوفى"، و"أحمد. ع. ع"، 32 عامًا، تاجر خضروات "نجل المتوفى"، و"عيد. ع. ع"، 28 عامًا، تاجر خضروات "نجل المتوفى"، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شربين دقهلية، وبعرض جثمان المتوفى بمشرحة مستشفى فارسكور تعرفوا عليه عن طريق علامة مميزة "وجود ظافر أصبع الخنصر مبروم على اللحم باليد اليسرى للمتوفى"، وأضافوا بتحرير المحضر رقم 5100 إداري مركز شربين لسنة 2018ميلاديًا، بتاريخ 23/7/20182018ميلاديًا عن غياب والدهم المتوفى.

جرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وضبط مرتكبها برئاسة مدير إدارة البحث الجنائي، ضم مفتشى قسم المباحث الجنائية، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز كفرالبطيخ، وفرع الأمن العام بدمياط وتنسيقاً مع إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، كان من أهم بنودها إعادة إجراء المعاينة الفنية لمكان إلقاء الجثة وصولاً لثمة أثار تفيد الوصول إلى الجاني، فحص وحصر علاقات المجنى عليه وخلافاته وصولا لثمة دوافع ترقى إلى ارتكاب الواقعة وتحديدًا بمحل إقامته وفحص الكاميرات بخط سير إلقاء الجثة وصولا لثمة سيارات قد مرت من ذات الطريق في توقيت معاصر للواقعة .

ومن خلال السير في تنفيذ بنود خطة البحث توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: "محمد. ع. ا"، 28 عامًا، سائق، مقيم العواضية دائرة مركز شربين دقهلية، ووالدته المدعوة "ثريا. ع. ا"، 50 عامًا، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، حيث أن المجنى عليه كانت تربطه علاقة آثمة قديمة بسالفة الذكر ولاكنها بلسانه بالبلدة مما أدى إلى افتضاح أمرها فعقدت العزم ونجلها سالف الذكر على التخلص منه بقتله، فقامت باستدراجه ليلة اختفائه بمسكنها حيث قام نجلها بقتله خنقاً، ثم نقله بالسيارة رقم "د س ط 6382" ماركة هيونداى فيرنا، فيراني اللون، قيادته، والتي جرى رصدها من خلال الكاميرات بخط سير إلقاء الجثة ذهابًا وعودة .

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان، وأقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المبين بالتحريات، وأضاف المتهم الأول أنه قام بلف الجثمان بشكاير من البلاستيك ووضعه بالسيارة قيادته والتخلص منه بإلقاءه بمكان العثور عليه وإشعال النيران بالجثة ليلاً وتم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة .

حرر المحضر رقم 1581 إداري مركز كفرالبطيخ لسنة 2018، وعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.