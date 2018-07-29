برلماني: تقلد وزير الدفاع رتبته من مدنيين يؤكد تمسك الجيش بعقيدته

علّق العميد محمود محيي الدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على الجدل المثار على ترقية اللواء محمد زكي، وزير الدفاع، لرتبة فريق أول، خلال فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، الذي عقد بجامعة القاهرة، اليوم.

وأوضح "محيي الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"، أن هذا الجدل ناتج عن عدم معرفة، إذ سبق وتم تقليد قائد القوات البحرية رتبته العسكرية من خلال أحد الشباب.

وأضاف "محيي الدين" أن تقليد الرتبة الجديدة لوزير الدفاع من قبل الشباب قضية معنوية، تؤكد تمسك القوات المسلحة بعقيدتها.

وتابع: "عقيدة الجيش قائمة على أنه جيش الشعب وجزء من أبنائه".