آخرها "الرفاعية".. 4 إجراءات اتخذتها المنوفية لم تنهِ لدغات الثعابين

بعد أيام قليلة من الاستعانة بهم، قررت محافظة المنوفية الاستغناء عن 5 صيادين من "الرفاعية"، بعد فشلهم في اصطياد أي من الثعابين على مدار 3 أيام عمل متواصلة بقرية شبرا بخوم، التي شهدت على مدار أسبوعين إصابة عدد من أبناء القرية بلدغات، ما أودى بحياة شخصين وإصابة 15 آخرين.

وأكد مجدي أبو السعد رئيس مركز ومدينة قويسنا في المنوفية، أن جهود مجلس المدينة مستمرة لمكافحة الثعابين والزواحف مستمرة من خلال نشر الأجولة المصنوعة من الخيش المبلل لنشرها بأماكن كبيرة ووضع الطعوم السامة تحتها كمصائد لجذب الأفاعي ومن ثم القضاء عليها.

وسيطرت حالة من الرعب على المنوفية بعدما تعرضت قرية "شبرا بخوم" التابعة لمركز "قويسنا" لهجوم من الثعابين، على مدار الأسبوع الماضي تمت مواجهته بعدة إجراءات كان آخرها الاستعانة بالرفاعية، إلا أن جميعها لم تكن ذات جدوى بعد استمرار هجوم الثعابين.

محافظة المنوفية كررت تجربة محافظة البحيرة في مواجهة الثعابين باستخدام البيض المسموم الذي لم يجد نفعًا في المرتين، حيث أعلن مدير مديرية الزراعة، أنه تمت معاينة البؤر والأماكن المحتمل وجود الثعابين بها بالقرية، ودسها بالبيض المسموم.

إجراءٌ آخر اتخذته المنوفية لمواجهة الثعابين، فضلًا عن البيض المحقون بالسم، كما أعلنت عن حقن أمعاء دواجن بطعوم سامة وتوزيعها على مشارف الأراضي الزراعية والمصارف والترع وأماكن تجمعات الحشائش، وهو ما لم ينجح كالعادة.

"المصائد" طريقةٌ أخرى استخدمتها المحافظة لمكافحة الثعابين، حيث أعلن الدكتور حمدي جامع، مدير مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، عن دس المصائد في جميع المناطق التي قد تتواجد بها الثعابين بالقرية، إلا أن الثعابين استمرت في هجومها وسجلت حالات لدغات بعد ذلك.

سيد الحاروني، أحد أهالي قرية "شبرا بخوم" أكد لـ"الوطن" أن لدغات الثعابين ما زالت مستمرة، إلا أنه لا توجد حالات وفاة كالسابق، مضيفًا أن "الرفاعية" فشلوا طوال الأيام السابقة في اصطياد أي ثعابين.