حفيد مبارك مع مغني هيب هوب أمريكي بالساحل الشمالي

نشر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك، صورة جديدة خلال قضائه عطلته الصيفية بالساحل الشمالي، ويظهر معه في الصورة مغني الهيب هوب الأمريكي الشهير، كارلوس جون.