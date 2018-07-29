فاضل: "الطفل اللي هيتعلم بالطريقة اليابانية هيلاقي عبده موتة لما يروح"

أبدى المخرج محمد فاضل، الرئيس السابق للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اتفاقه مع ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي بتضمن بعض الأعمال الفنية مشاهد خارجة، وذلك خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "اعترضنا، وقدمنا توصيات في هذا الصدد، لكن المجلس أقرها ورفض تنفيذها بعد إقرارها".

وتابع: "هناك سوء فهم تام، بعضه متعمد بخصوص الفرق بين حرية التعبير والابتذال، ونتعرض لحرب خاصةً في قوى البلاد الناعمة، وأنا متفائل بأن هذ المؤتمر سيكون نقطة انطلاق للقوة الناعمة ومنها التعليم".

واستطرد حديثه عن ضرورة ضبط الدراما وحذف المشاهد الخارجة: "التعليم عبارة عن فيلم ومسرحية ودراما وكتاب، وهننفتح مدارس بالنظام الياباني، والطفل هيتعلم الأسلوب الياباني في التعليم، لكن لما هيروح على البيت هيلاقي عبده موتة وواحد ماسك سيفه طايح في الناس".