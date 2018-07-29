الإبراشي عن إحالة أوراق 75 إخوانيا للمفتي: وصلنا إلى دولة المؤسسات

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على إحالة محكمة جنايات القاهرة أوراق 75 فردًا من جماعة الإخوان الإرهابية إلى مفتي الجمهورية في قضية اعتصام رابعة.

وقال خلال تقديم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، إن المصريين يستندون إلى أحكام القضاء، حتى لو كان الخصم إرهابيًا ويحاكم منذ 5 سنوات.

وأضاف أن الاعتصام كان دمويًا مسلحًا ومدعومًا من قوى إقليمية ودولية، معقبًا: "المصريون عاشوا أشهر معاناة بسبب هذا الاعتصام وهو ما لم يكن من الممكن أن يستمر في ظل دولة المؤسسات وشرعية 30 يونيو، وكالعادة الجماعة دفعت بشبابها إلى اليوم، وهرب كبار قياداتها مثل صفوت حجازي والبلتاجي".

واختتم: "حقننا انتصارات طيلة السنوات الماضية، ونجحنا في الوصول إلى دولة المؤسسات".