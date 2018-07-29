قالت الدكتورة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، إن رسائل الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب، أمس، كانت في غاية الأهمية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن المجتمع المصري لم يعد يتميز بالاستنارة التي كان يتميز بها خلال عقود.

وتابعت: "وبالنسبة للتعليم فإنه يواجه مشكلات كبيرة يجب مواجهتها، وبناء الشخصية المصرية هو من سيصنع الفارق".

وأردفت: "أصبحنا نلقي كلاما مرسلا دون أن يكون هناك جانب عملي يمكن تنفيذه في إطار بناء الشخصية المصرية".

وأوضحت: "الرئيس عبر عن غضبه بطريقة مهذبة فيما يخص تجديد الخطاب الديني، ويجب أن يتقن كل منا عمله، وللأسف فهناك نوع من الاستخفاف واللامبالاة بهذا الملف وغيره من الملفات الهامة".