"الصحة": إصابة 6 في حادث قطار أسوان وخروجهم من المستشفى بعد علاجهم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، إصابة 6 مواطنين في حادث خروج عربتي قطار عن القضبان بقرية السلوا منطقة الشبيكة، مركز كوم أمبو، محافظة أسوان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ17 سيارة إسعاف مجهزة، ونقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزي، مشيرا إلى أنه منذ وقوع الحادث كان هناك تنسيق على أعلى مستوى بين وزارتي الصحة والنقل لمتابعة مجريات الحادث لحظيا.

وأشار مجاهد إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفى كوم أمبو، لافتا إلى أن الإصابات كانت بسيطة تراوحت ما بين سحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، وجميع المصابين تلقوا العلاج، وخرجوا من المستشفى خروج تحسن.