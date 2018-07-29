بثت فضائية سكاي نيوز العربية، مقطع فيديو، للحظة الإفراج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مغادرة الفتاة الفلسطينية السجن، بعد قضائها 8 أشهر في السجن بعدما صفعت جنديين بجيش الاحتلال الإسرائيلي.