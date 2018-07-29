أكد أحمد عبدالعظيم رئيس مدينة أبورديس، أن القيادات التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء حريصة على دعم راهبات دير السبع بنات "الراهبات"، وتوفير كافة احتياجاتهم وتحقيق أقصى درجات التأمين للمواطنين ولكافة المنشآت الدينية والسياحية لتمكينهم من قضاء شعائرهم في أمان.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المدينة اليوم، مع مسؤول دير السبع بنات للاطمئنان على الراهبات داخل الدير والاستماع إلى مطالبهم لتلبيتها.

ومن جانبه، أعرب مسؤول الدير عن سعادته بزيارة رئيس المدينة، مشيرا إلى أن جميع الراهبات في رحلة دينية باليونان، وقدم الشكر للجهاز التنفيذي بمحافظة جنوب سيناء لما يبذلونه من أجل راحة الراهبات وزوار الدير.