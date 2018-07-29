وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن، إلى جامعة القاهرة لحضور فاعليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.