لقي طالب مقيم بإحدى قرى مركز الدلنجات في البحيرة، اليوم، مصرعه غرقا بترعة النوبارية، أمام كوبري البستان، في أثناء الاستحمام.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، بغرق شخص بمياه ترعة النوبارية.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري، إلى مكان الواقعة، وتم انتشال جثة "أحمد.م "، (14 سنة - طالب - مقيم بقرية منشية ميت غمر)، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الدلنجات العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، ووجود نزيف بالأنف، وأن سبب الوفاة، إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال والده "محمد"، (40 سنة - عامل) قرر أنه حال استحمام نجله في مياه الترعة، جرفه التيار، وغرق، ولم يتهم أحدا، أو يشتبه في وفاته جنائيًا، وحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.