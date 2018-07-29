قالت الدكتورة هالة زايد، إن مسعفا يدعى أحمد جمال أصيب بـ4 طلقات في الرأس بالعريش منذ يومين، واصفة العاملين هناك بأنهم "أبطال حقيقيين".

جاء ذلك خلال حديثها بجلسة تطوير منظومة التأمين الصحي باليوم الثاني لمؤتمر الشباب، المقام بجامعة القاهرة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.