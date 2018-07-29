واصلت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة السعودية إضافة التطبيقات الإلكترونية للتيسير على الحجاج في الموسم الجديد لهذا العام، ضمن مبادرة حج ذكي التي تم إطلاقها الخميس الماضي.

وتضم التطبيقات الجديدة التي جرى تحميلها على البوابة السعودية للتعاملات الالكترونية الحكومية "سعودي"، عدة خدمات رقمية وتطبيقات تفاعلية، أهمها، كلنا أمن: وهي عبارة عن أداة تحول المواطن أو المقيم الى رجل أمن لتسريع عمليات الانقاذ وتقليل نسبة الأضرار والخسائر. ويمكن للمستخدم إرسال بلاغ من خلال هذا التطبيق عن طريق رفع صور أو فيديو أو تسجيل صوتي.

والتطبيق الثاني "فزعة" وهو معني بتحديد الموقع الجغرافي لمرسل البلاغ، وإمكانية تحديد موقع آخر للحادث غير الموقع الحالي لمرسل البلاغ، ثم متابعة حالة البلاغات والإجراءات التي تمت بشأنها.

أما تطبيق نظافة مكة يعد برنامج يساهم في نظافة مكة المكرمة من خلال تمكين المواطن من ارسال المخالفات الخاصة بالنظافة عبر هذا التطبيق إلى الجهات المعنية، وتطبيق المطوف حيث يتضمن خدمات عديدة جعلته المفضل لدى الحجاج، مثل خدمة "أرشدني" التي تمكن المستخدم من العثور على مكان إقامته. خدمة "دليل الحرم" وهي عبارة عن خرائط مصورة للحرم بكل خدماته وأماكنه. خدمة "المرشد الصوتي" للاستماع لجميع مناسك الحج.

وبحسب السفارة السعودية في القاهرة هناك خدمة "أفتوني" التي تمكن المستخدم من الحصول على إجابات من المفتين على مدار الساعة. خدمة "تواصل" من أجل الاتصال المجاني في أي وقت لتلقي استفسارات الحجاج وشكاواهم وملاحظاتهم. خدمة "مباشر" لمعرفة حالة الزحام في كل من الطواف والسعي والجمرات، فيسهل على الحاج إختيار الوقت المناسب لآداء مناسكه. خدمة "التطويف الالكتروني" من خلال عدّاد للأشواط التي يقوم بها الحاج، فضلاً عن توفير الدعاء الخاص بكل شوط، ويتضمن التطبيق بشكل عام كل ما يتعلق بالحج من معلومات وأخطاء شائعة وأدعية وأوقات الصلاة، كما أنه يتضمن زاوية خاصة تتضمن جميع أرقام الهواتف التي قد يحتاج إليها الحجاج.

وهناك تطبيق هما باسم "ترويه" وهو عبارة عن تطبيق معلوماتي سهل الإستخدام يقدم معلومات قيمة للحاج، يتكون من ثمانية أقسام هي:

- الإبلاغ عن مشكلة: يمكن للمستخدم رفع شكوى حول عطل أو إشكال في دورات المياه في المشاعر المقدسة.

- أرقام تهمك: استعراض جهات اتصال لعدد من الخدمات الهامة والتي يمكن أن يستفيد منها الحاج والمعتمر.

- خريطة المشاعر: خريطة تفاعلية تمكنك من استعراض والبحث عن دورات المياه ومواقعها في المشاعر، بالإضافة إلى حملات الحج المختلفة.

- نقطة توزيع زمزم: عرض مواقع توزيع ماء زمزم على خريطة جوجل، بالإضافة إلى معلومات مساندة للخدمات.