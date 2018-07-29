تقدم النائب تادرس قلدس، نائب محافظة أسيوط، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بخصوص انتشار الكلاب الضالة في الشوارع العديد من المحافظات، ونقل مرض السعار للإنسان في ظل عدم وجود مصل العلاج بمعظم مستشفيات الجمهورية.

وأكد النائب، أن وجود 15 مليون كلب ضال بالشوارع والميادين في محافظات الجمهورية يمثل خطر كبير على حياة المواطنين الكبار منهم والصغار، وذلك بسبب تخلي الحكومة عن دورها الحيوي في الحفاظ على البيئة ونشر عربات جمع الحيوانات من الشوارع، بالإضافة إلى انتشار القمامة التي تساعد في زيادة أعداد الكلاب في الشوارع.

وأوضح النائب، أن كثير من المواطنين الذين يتعرضون إلى عضة الكلاب المسعورة لا يجدون مصل علاج السعار في كثير من المستشفيات، ما يجعل كثير منهم ينتقلون من مستشفى إلى أخرى بحثًا عن المصل إلى أن يصابوا بمرض السُعار نتيجة الإهمال في علاج العضة، مطالبًا بضرورة اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع الطب البيطري والشرطة لتطعيم كلاب الشوارع ومحاولة جمعها.

وطالب النائب، الحكومة باتخاذ قرار قطعي يُلزم ببرنامج وخطة عمل واضحة ومحددة بسقف زمني معين للتغلب على ظاهرة الكلاب الضالة بالشوارع، مشيرًا إلى أن بعض الدول نجحت في التخلص من مرض سُعار الكلاب، بعد الاعتماد على استراتيجية التطعيم الجمعي لكلاب الشوارع مثلما فعلت فرنسا والتشيك.