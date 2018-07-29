توفي النائب أحمد عبدالتواب، عن دائرة طامية بمحافظة الفيوم، وأمين سر لجنة الدفاع والأمن القوي بمجلس النواب، صباح اليوم 29 يوليو 2018، وستشهد دائرته تطبيق المادة 25 بمجلس النواب.

ووفقًا للمادة 25 من قانون مجلس النواب، "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرى انتخاب تكميلي، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيًا كانت صفته".