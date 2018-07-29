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الوطن

انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور الرئيس

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إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بنها بالقليوبية

إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بنها بالقليوبية

طرح عدد من الشواطئ والأكشاك في مزايدات علنية بشرم الشيخ

طرح عدد من الشواطئ والأكشاك في مزايدات علنية بشرم الشيخ

محافظ الشرقية: حظر تشغيل المكامير 4 أشهر اعتبارا من أول أغسطس

محافظ الشرقية: حظر تشغيل المكامير 4 أشهر اعتبارا من أول أغسطس

"وهب الله": قانون المحليات يضمن 50% للعمال والفلاحين بالمجالس المنتخبة

"وهب الله": قانون المحليات يضمن 50% للعمال والفلاحين بالمجالس المنتخبة

بالصور| أهم مقترحات الشباب بجلسة "تطوير منظومة التأمين الصحي"

بالصور| أهم مقترحات الشباب بجلسة "تطوير منظومة التأمين الصحي"

رئيس "الرقابة الإدارية": 4 ملايين منشأة تمثل مصدر موارد الدولة

رئيس "الرقابة الإدارية": 4 ملايين منشأة تمثل مصدر موارد الدولة

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منها "اسأل الرئيس".. أجندة اليوم الثاني لمؤتمر الشباب في جامعة القاهرة

منها "اسأل الرئيس".. أجندة اليوم الثاني لمؤتمر الشباب في جامعة القاهرة

بالفيديو| أولى لحظات الإفراج عن عهد التميمي:

بالفيديو| أولى لحظات الإفراج عن عهد التميمي: "أتمنى خروج كل الأسيرات"

معلومات عن عمرو خليل.. محاور جلسة تطوير التأمين الصحي بمؤتمر الشباب

معلومات عن عمرو خليل.. محاور جلسة تطوير التأمين الصحي بمؤتمر الشباب

«اوعى تجرب».. مبادرة لتوعية 10 آلاف مصطاف بأضرار تعاطى المخدرات

«اوعى تجرب».. مبادرة لتوعية 10 آلاف مصطاف بأضرار تعاطى المخدرات

من «السيدة» إلى «شبرا».. مطاعم الأكل الشعبى تتحدى: إحنا ملوك الطواجن والحلويات.. واخترعنا «قنبلة الفواكه»

من «السيدة» إلى «شبرا».. مطاعم الأكل الشعبى تتحدى: إحنا ملوك الطواجن والحلويات.. واخترعنا «قنبلة الفواكه»

«فريال» تزحف على يديها لتجد قوت يومها: «الناس نسيونى.. لكن ربنا ما بينساش حد»

«فريال» تزحف على يديها لتجد قوت يومها: «الناس نسيونى.. لكن ربنا ما بينساش حد»

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