انطلقت الآن "جلسة المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة" ضمن فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب، المنعقد بجامعة القاهرة.

ويجلس على المنصة كلا من الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وأكرم عبدالباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات، وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية أمير طاهر، وتامر رواش، وأيمن رمضان.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.