أكد محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن التنظيم النقابي سيتبوأ مكانته المطلوبة لخدمة الوطن ورعاية مصالح العمال؛ في ضوء ما كفله قانون التنظيمات النقابية الجديد، وذلك بعد أن كان يسير كالسلحفاة خلال السنوات الـ8 الماضية.

وأضاف "وهب الله"، خلال الجمعية العمومية الأولى للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة علي عبدالوهاب، أن اتحاد العمال يعكف حاليًا على وضع رؤيته في مشروع قانون المجالس المحلية، والذي سيتم مناقشته في دور الانعقاد التشريعي المقبل لمجلس النواب.

وأوضح أن القانون سيحتفظ بنسبة الـ50% للعمال والفلاحين في المجالس المحلية المنتخبة، متابعًا "نحن نحرص على زيادة مقاعد المرأة والشباب في مجالس القرى والمدن، مطالبًا النقابات العامة بتسمية ممثليها في مجالس الاتحادات المحلية العمالية بالمحافظات للإسراع بتشكيل هذه المجالس، والتي لها حق التعامل المباشر مع الأجهزة التنفيذية من خلال التمثيل في لجان الخدمات والإنتاج بكل محافظة.

وشدد "وهب الله"، على اهتمام اتحاد العمال في إعداد وتأهيل الكوادر العمالية المنتخبة لكي تصبح قادرة على التفاوض وإدارة الحوار الوطني الهادف.