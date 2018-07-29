قال تامر هواش عضو هيئة الرقابة الإدارية، إن ضمن تطبيق الحماية الاجتماعية، تم حصر المواطنين بعدد 104 مليون نسمة على قيد الحياة، متوسط عدد أفراد الأسرة من 4 لـ5 فرد، وتم تقسيم الأسر الأكثر احتياجًا على المناطقة، لأن كل منطقة تختلف احتياجتها على الأخرى، وأن أسر ريف الصعيد الأكثر فقرًا واحتياجًا.

وأضاف "هواش" خلال حديثه بجلسة المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة باليوم الثاني لمؤتمر الشباب، المقام بجامعة القاهرة، أن الأسر الأكثر فقرًا نعرفها بالأسماء.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.