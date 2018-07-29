شهدت حركة مسير القطارات على خط "القاهرة-السد العالي"، صباح اليوم، ارتباكا شديدا، بسبب خروج جرار وبعض عربات قطار 982 مكيف عن مساره، كما أدى إلى تأخير بعض الرحلات، دون سقوط ضحايا.

وقال مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، إن المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد السابق، كان ينتظر التجديد له من قبل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، ولكن حادث قطار 982 مكيف "القاهرة-أسوان"، الذي خرج عن القضبان بين محطتي "سلوى-كاجوج" بأسوان، قضى آماله تماما، وتم إصدار قرار بعدم التجديد له عقب الحادث.

وأكد المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، أن التحقيقات الأولية لوقوع حادث قطار أسوان، تشير إلى أن سبب مشكلة فنية في القضبان بسبب تهالكها أو "بواجي العربات"، مشيرا إلى أن السكة الحديد تحتاج بشكل عاجل لتطوير قضبان السكة، وتحديث نظم كهربة الإشارات وتحويلها إلى إلكترونية لتقليل الخطأ البشري، موضحا على خروج الجرار و8 عربات من قطار "القاهرة-أسوان".

ومن جهتها، أكدت هيئة السكك الحديدية، أن حركة تشغيل القطارات على خط "القاهرة-السد العالي"، منتظمة من القاهرة حتى إدفو، إذ يتم تدوير القطارات القادمة من القاهرة من محطتي الأقصر وإدفو، موضحة أنه تم التنسيق بين وزارة النقل ومحافظة أسوان لتوفير أتوبيسات لنقل الركاب من محطة أسوان حتى محطة إدفو والعكس.

أوضحت هيئة السكة الحديد، فى بيان صحفي اليوم، أن أوناش الرفع متواجدة بمكان خروج عربات قطار رقم 982 وسيتم بدأ عملها فور انتهاء معاينة النيابة العامة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حادث قطار أسوان، حتى تعود حركة مسير القطارات لطبيعتها مرة آخرى.

وقدمت الهيئة، اعتذارها للركاب عن تأخر بعض الرحلات، بسبب حادث أسوان، مؤكدة أنه سيتم عودة حركة مسير القطارات مرة آخرى، عقب انتهاء معاينة النيابة العامة لموقع الحادث، لافتة إلى أن غرفة العمليات تتابع كل المستجدات أول بأول، لوضع السيناريوهات البديلة، للحفاظ على سير حركة مسير القطارات.

وعلى الفور، قرر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، تشكيل لجنة فنية برئاسة نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للسلامة وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية لتنظيم سلامة النقل بالوزارة ومعاون وزير النقل لشئون السكك الحديدية ورئيس الإدارة المركزية لهندسة السكة ورئيس الإدارة المركزية لصيانة المناطق، وذلك لبحث أسباب خروج جرار وبعض عربات قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان عن القضبان بين محطتي "سِلَوِي" و"كاجوج" على خط القاهرة السد العالي.

وكلف عرفات، المهندس أشرف رسلان، بالقيام بأعمال رئيس هيئة السكة الحديد، خلفا للمهندس سيد سالم، لبلوغه سن المعاش القانوني، مشيرا إلى أنه أمر بفتح تحقيق عاجل لمعرفة المتورطين في وقوع حادث قطار أسوان، موضحا أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ العديد من خطط التطوير فى مرافق السكة الحديد.

وغادر المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد السابق، مكتبه بالهيئة صباح اليوم، بعد علمه مباشرة بقرار استبعاده من رئاسة الهيئة وعدم التجديد له وتكليف المهندس أشرف رسلان خلفا له، واستلم رئيس الهيئة الجديد مهام منصبه مباشرة بعد مغادرة الرئيس السابق مكتبه بالهيئة.

ومن جانبه، أكد المهندس أشرف رسلان، القائم بأعمال رئيس هيئة السكة الحديد، أن النيابة العامة مازالت تحقق في أسباب وقوع حادث قطار أسوان، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم التعرف على الحقائق الكاملة لوقوع الحادث، موضحا أن مهمته الأساسية ستكون إعادة ضبط منظومة تشغيل القطارات بالسكة الحديد.

وقال رسلان، فى أول تصريحات له لـ"الوطن"، عقب تكليفه، إن منظومة السكة الحديد تحتاج إلى إعادة الأنضباط وتنفيذ كافة خطط تطوير مرافق السكة الحديد، وإحداث طفرة حقيقية حتى ينعم الراكب بخدمة مميزة، موضحا أن أوناش السكة الحديد فى انتظار انتهاء معاينة النيابة العامة وقرار المحامي العام للبدء في رفع آثار الحادث، لتعود حركة القطارات لطبيعتها.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل، أن الوزارة لن تتهاون مع المسؤولين عن وقوع حادث قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان على خط "القاهرة-السد العالي"، وسيتم محاسبتهم جميعا، مشيرا إلى أنه تم الدفع بأدوات الرفع والأوناش لموقع الحادث، لافتا إلى أن الوزارة تواصل متابعتها للحادث لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء خروج الجرار وبعض عربات القطار.