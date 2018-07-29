تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
إزالة 13 حالة تعد على مساحة 3124 مترا أملاك دولة في الخانكة
خبير سياحي: "المركزي" يبحث تعديل مبادرة الـ5 مليارات جنيه لدعم الفنادق
رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي ومحافظ بني سويف يتفقدان معسكر الإيواء
بعد مناقشتها بمؤتمر الشباب.. أهم محاور وخطة مشروع البنية المعلوماتية
المبعوث الأممي: يجب ألا يكون الأطفال الفلسطينيون هدفا لجيش الاحتلال
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لبوروندي
اختيارات الوطن
"عضّة وصفعة".. "عهد" قصة نضال طفلة أحرجت الاحتلال الإسرائيلي
بالصور| زوجة محمد صلاح داخل "الجيم" في مصر
عائلة عهد التميمي تتحدث لـ«الوطن» عن كواليس الإفراج: الاحتلال باغتنا
بعد تخصيص جلسة لها بمؤتمر الشباب.. أرقام في تطوير منظومة التأمين الصحي
بعد 20 عاما من "العلاقة الآثمة".. "ثريا" تحرق "عشيقها" بمساعدة ابنها
منها "اسأل الرئيس".. أجندة اليوم الثاني لمؤتمر الشباب في جامعة القاهرة
الأكثر قراءة
حبس طبيب بالدقهلية فى «تصوير مريضات وممارسة الرذيلة بعيادته»
عاجل| خروج قطار القاهرة - أسوان عن مساره.. والإسعاف تنتقل لموقع الحادث
أشرف زكي يكشف وصية هياتم.. وسر عزوف الفنانين عن جنازة محمد شرف
عاجل| مسؤول بالسكة الحديد يكشف تفاصيل حادث قطار أسوان
مصدر بـ"السكة الحديد": مجموعة من عربات قطار أسوان سقطت خارج القضبان
"الوطن" تنشر أول صورة لقطار أسوان بعد خروجه عن مساره
أحمد موسى يطلق هاشتاج "حقك علينا يا سيسي"
"الوطن" تنشر أسماء مصابي حادث قطار أسوان وحالاتهم الصحية
ارتفاع عدد مصابي حادث قطار أسوان إلى 6
التحفظ على سائق قطار أسوان والعطشجي وفني البلوك
محمد الغيطي مهاجما ميدو: "إيه التفاهة اللي أنت فيها دي.. خلي عندك دم"
بالفيديو| رفقاء درب محمد شرف.. مدحوه حيًا ولم يحضروا جنازته
عاجل