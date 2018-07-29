نفت الفنانة شيري عادل، عبر حسابها الشخصي على "انستجرام"، إدلاءها بأي حوارات صحفية تخص زواجها من الداعية الإسلامي معز مسعود.

وكتبت "شيري": "الحقيقة قريت مؤخرًا حوار صحفي مكتوب في إحدى المجلات، منسوب على لساني وهو لا يمت لي بصلة ولم أقم بإجرائه".