ذكرت وكالة أنباء "الأناضول"، أن ستة أشخاص بينهم ثلاثة رضع قضوا في غرق زورق كان ينقل 16 تركيا قبالة سواحل شمال غرب تركيا ليلة أمس، فيما كان يبحر إلى اليونان.

وأضافت الوكالة، أن خفر السواحل أنقذوا تسعة أشخاص بعد غرق الزورق الذي كان يبحر إلى جزيرة ليسبوس، قبالة جزيرة شيبلاك، فيما فقد شخص ويتم البحث عنه.

ويشتبه بأن يكون اثنان من الركاب مهربين فيما يشتبه بأن الآخرين شاركوا في الانقلاب الفاشل في 16 يوليو 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، كما أعلن غوخان غورغولو أرسلان حاكم إيفاليك.

وتحمل أنقرة الداعية فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة منذ عقدين، مسؤولية الانقلاب لكنه ينفي ذلك بشدة.

وبعد محاولة الانقلاب نفذت الحكومة عمليات تطهير أدت إلى اعتقال 80 ألف شخص يشتبه بعلاقتهم بالانقلاب أو بـ"الإرهاب". وأقيل أكثر من 150 ألف موظف.