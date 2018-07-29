قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، استقلبت 4 آلاف كرتونة مواد تموينية، ضمن ٤٠ ألف كرتونة سلع ومواد غذائية وتموينية تستقبلها، دعما من القوات المسلحة والمنطقة الجنوبية العسكرية، قبل عيد الأضحى المبارك، لتباع للمواطنين بأسعار مخفضة تصل لـ50%.

واشار إلى ان الكرتونة الواحدة تباع بسعر 40 جنيها، بينما تبلغ التكلفة الفعلية لها 80 جنيها، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير السلع والمنتجات الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين، ومحاربة الغلاء، بالتعاون مع القوات المسلحة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أنه جرى توزيع كراتين السلع الغذائية، والمواد التموينية بشارعي "المنشية ومجلس المدينة"، وكذلك في القرى التابعة للوحدة المحلية للمركز، وذلك بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية، بتقديم الدعم اللازم والتنسيق مع رجال القوات المسلحة لتوزيع الكراتين على المواطنين خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، ووصول الدعم لمستحقيه.

ووجه الشكر للقوات المسلحة على دعمها الدائم للمحافظة، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمراكز ومدن وقرى الإقليم المختلفة.