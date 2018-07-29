قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه هناك العديد من المواطنين قاموا ببيع الأراضي والذهب لشراء الدولار، موضحًا أن معدلات الأسعار الخاصة للدولار كانت مرتفعه بشكل كبير حتى اعتبره البعض سلع للاستفادة منها، وهو ما زاد من حدة الأزمة.

وأضاف الرئيس خلال حوار "أسال الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر السادس للشباب والمنعقد في جامعة القاهرة، أنه كان يجب عمل مسار للإصلاح لتجاوز تلك المشكلة، موضحًا أنه حاليا لم يعتبر المواطنين الدولار كسلعة حتى أصبح الاحتياطي المصر النقدي 45 مليار دولار في البنك المركزي.

وأكد الرئيس أنه في البداية قال للمصريين "هتتعبوا معايا وأنتوا وافقتوا، جايين في نص السكة تقولوا مش لاعبين، أنتوا على العهد والوعد مع مصر"، مشددًا على عدم ضياح ما تم تحقيقه.