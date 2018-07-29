ضربت عاصفة استوائية قوية، اليوم، وسط اليابان مصحوبة بأمطار غزيرة بعد أقل من شهر على الفيضانات الكارثية.

وضرب الإعصار جونغداري، المصحوب برياح وصلت قوتها إلى 180 كيلومترا في الساعة، الأراضي اليابانية في آيس، عند قرابة الساعة 01.00 صباح الأحد، بحسب مرصد الأحوال الجوية.

وقال كوجي كونيتومي، المسؤول عن أجهزة إدارة الأزمات في أوكاياما، غرب اليابان: "بقينا في حال تأهب باستمرار منذ الفيضانات الكارثية" مطلع الشهر.

وصرح لـ"فرانس برس": "لحسن الحظ في هذه المرحلة ليس هناك فيضانات جديدة".

وبعد هطول أمطار غزيرة على شرق اليابان، كانت العاصفة تتجه بعد ظهر الأحد غربا، ودعت السلطات عشرات آلاف الاشخاص إلى مغادرة مناطقهم قبل أن تزداد الأمطار.

وبثت قنوات التلفزيون مشاهد لأمواج عالية، تضرب الصخور والسدود جنوب غرب طوكيو.

وبحسب تلفزيون "إن إتش كاي" العام، أصيب ما لا يقل عن 19 شخصا في ست مناطق في الأرخبيل.

وألغيت أكثر من 170 رحلة داخلية، الأحد، وسجلت اضطرابات في رحلات القطارات.