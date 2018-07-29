رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الإنتقادات التي طالت قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي، قائلًا إن قرار زيادة الأسعار جاء لتحقيق العدالة الإجتماعية.

وأضاف "السيسي"، خلال جلسة اسأل الرئيس ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب: "الدولة بتدي الانبوبة لمحدودي الدخل، الإتنين بـ 100 جنيه، يعني بنديله 250 جنيه دعم، والغاز اللي في البيت بعد الزيادة دي، لا يصل نص الثمن بالنسبة للاستهلاك، فمفيش مقارنة"وتابع: "بناخد الفلوس اللي بتيجي من الزيادة، وبنمد الغاز لـ350 ألف وحدة سكنية أخرى، ونقسطلهم بالراحة".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.