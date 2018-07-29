قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر ستكون في موضع آخر في 2020، وسنكون قد انتهينا من المرحلة الأولى من كل المدن التي تم الإعلان عنها.

وأوضح السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس" في مؤتمر الشباب الوطني السادس، "أقولكم الدنيا هتبقى عاملة ازاي، هنببقى حققنا الاكفاء الذاتي في الغاز ويفيض، وسيتم الانتهاء من شبكة الطرق وتطويرها، ونكون انتهينا من المرحلة الأولى من كل المدن التي تم الإعلان عنها، 40 ألف فدان في العاصمة الإدارية، العلمين طول 14 كيلو بعمق كيلو، مدينة الِإسماعيلية تكون خلصت المرحلة بتاعتها كلها الـ58 ألف شقة، ومدينة السلام أو شرق بورسعيد خلصت المرحلة الأولى".

وتابع السيسي: "ثم ننطلق إلى الصعيد، الـ 6 مدن اللي بنتكلم فيهم، في نفس الوقت هنكون خلصنا كل الجامعات التي تحدثنا عنها وتطوير المستشفيات، وسيتم افتتاح عدة مشروعات أخرى في الصعيد وأسيوط ومناطق أخرى في الجمهورية لصالح الشعب المصري، 30/6/2020 الحكومة هتكون اتنقلت للمكان الجديد، وبناء المنظومة الخاصة بيهم، والبنك المركزي والبنوك أيضا ستنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة، لكي يتم تفريغ القاهرة لتقليل من الزحام المتواجد بها، وفي نفس الوقت هنكون خلصنا تطوير السكة الحديد".