تسلم الرئيس السوداني، عمر البشير، رسالة خطية من رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، تتعلق بالعلاقات الثنائية واستئناف ضخ النفط بدولة الجنوب، وسلمها له مبعوث الرئيس سلفاكير، وزير النفط بدولة الجنوب، ازيكيل لول جاتكوث، ظهر اليوم، ببيت الضيافة، بحضور الفريق أول مهندس صلاح عبد الله قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وحاتم حسن بخيت، وزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير مكاتب رئيس الجمهورية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء السودان "سونا".

وأعلن ازيكيل في تصريحات صحفية أن الثاني من سبتمبر المقبل سيشهد استئناف ضخ النفط وسيتم إنتاج 45 ألف برميل يوميا من حقل تور وكذلك توماثاوث بعدها سيتم الانتقال إلى حقول منقة والوحدة وبنهاية العام سيكون الإنتاج في" بلكات" 1،2،4 بطاقتها القصوى، وقال إنه وبتوجيه من رئيسي البلدين قام هو ووزير النفط والغاز أزهري عبد القادر بجولة تفقدية لعدد من حقول النفط بدولة الجنوب للاطمئنان على ترتيبات استئناف ضخ النفط. وأشار إلى أن شعبي البلدين سينعمان بمورد النفط الذي سيستأنف ضخه بحلول سبتمبر.