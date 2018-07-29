أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، استمرار دور الجامعة في خدمة المجتمع، وتفعيل مبادرة "جامعة بلا أسوار"، ودراسة المشاكل المجتمعية والتعامل معها على أسس علمية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه انطلاقا من هذا الإطار، نفذت كلية الطب البيطري، اليوم، قافلة بيطرية مجانية في قرية منشية إفلاقة التابعه لمركز دمنهور، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري.

وأضاف الدكتور نبيل بكير، عميد كلية الطب البيطري، أن القوافل البيطرية إلى قرى محافظة البحيرة، تقوم بعلاج كل الحيوانات المريضة والطيور بالمجان، مع عقد الندوات الإرشادية للتوعية بالأمراض الوبائية والمعدية والمشتركة، وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية والدخل القومي للفرد والمجتمع.