أعلنت الإدارة العامة للري والمياه الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن بدء تركيب قنوات ري بلاستكية لآبار الزراعة بمركز الفرافرة وقراه.

وقال المهندس مجدي الشحات، وكيل وزارة الري بمحافظة الوادي الجديد، إنه يجرى تركيب هذه القنوات من خلال مواسير بلاستيكية مصنوعة من مادة "UPVC" بإجمالي أطوال 15 كيلو متر، وذلك بهدف الحفاظ على مياه الري خلال مرورها من هذه القنوات من الفقدان بسبب التبخر أوالتسريب.

وأضاف مجدي، أن تكلفة تركيب هذه القنوات 14 مليون جنيه، ويجري تنفيذ المشروع، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة بعد 18 شهرًا من الآن اعتبارًا من يوليو الجاري.