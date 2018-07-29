"هنكتب أسامينا" دورة تدريبية لتعليم فن الخط العربي بقصر محمد علي

ينظم متحف قصر محمد علي بالمنيل، دورة تدريبية مجانية عن فن الخط العربي تحت عنوان "هنكتب أسامينا" وذلك غدا الإثنين.

وقال ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف، إن تلك الدورة التدريبية تستمر على مدار يومين متتاليين لتعليم الأطفال من سن 8 سنوات فيما فوق للتعرف على أنواع الخطوط العربية المختلفة وتاريخها وكذلك مبادئ الكتابة بها علي يد المدرب محمد شافعي.

وأوضح أنه على من يرغب الاشتراك بتلك الدورة التواصل مع إدارة متحف قصر المنيل عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأن يتوفر مع المشترك ثلاثة ورقات كوشية وقلم خط عربي.