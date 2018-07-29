قال سفير مصر في صربيا، السفير عمرو الجويلي، إن العلاقات الثقافية بين مصر وصربيا تشهد حاليا طفرة كبيرة، متمثلة في تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتفعيل آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وقال الجويلي، في بيان له، اليوم، إن التواصل مع المجتمع الصربي تم من خلال الفنون والثقافة باعتبارهما لغة مشتركة بين جميع شعوب العالم، مشيرا إلى أن الاحتفالات تأتي بمناسبة مرور 110 أعوام على العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن الإقبال الجماهيري على حضور الاحتفالية بالمسرح الوطني الصربي النظير للأوبرا المصرية، هو أبرز دليل على التواصل الثقافي المتميز بين الشعبين.

من جانبه، أشاد وزير الثقافة والإعلام الصربي، فلادان بوفو سافيلفيتش بالإنجازات المصرية، التي شكلت الكثير من ملامح الحضارة الإنسانية عبر العصور بداية من مصر القديمة وحتى الآن، معربا عن أماله في أن يكون الشهر الثقافي لمصر في بلاده انطلاقة لحضور مصري متواصل في صربيا، مقدما التهنئة لفرقة الرقص المسرحي الحديث بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها، داعيا لإعداد برنامج جديد للتعاون مع مصر في المجال الثقافي خلال السنوات الثلاث القادمة.

جدير بالذكر، أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وافقت على مشاركة فرقة "الرقص المسرحي الحديث" التابعة لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في احتفال سفارة مصر في صربيا، بذكرى ثورة يوليو، والذي أقيم الليلة الماضية، بحضور سفير مصر في بلجراد، ووزير الثقافة والإعلام الصربي، مع نخبة من السياسيين والشخصيات العامة.