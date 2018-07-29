أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم، برقية عزاء لقداسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في وفاة الأنبا أبيفانيوس، رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون.

وقال زكي في برقيته: "نتقدم بخالص العزاء في وفاة الأنبا أبيفانيوس، العالم الجليل، رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون ونصلي أن يمنحكم الرب العزاء والصبر".

وكان المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلن وفاة الأنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.