أجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على سؤال مواطنة بشأن تجنيد الفتيات، موضحًا أن الجيش والشرطة بهم فتيات ولكنهن ليسوا مقاتلات، وذلك في فقرة "اسأل الرئيس"، ضمن المؤتمر الوطني السادس للشباب.

وأضاف السيسي، خلال جلسة "أسأل الرئيس" بمؤتمر الشباب السادس المنعقد بجامعة القاهرة، أنه تم دراسة هذا الأمر العام الماضي، ويحتاج وقت حتى يتم تجهيز الجيش لاستقبال هذا الأمر وإخراجه بالشكل المناسب، مضيفًا: "أنا أنحاز للفتيات بموضوعية، وأنتوا مُقدَرين لدى الدولة، ودوركم في تنشئة الأطفال لتأهيلهم له دور كبير".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس السبت، بجامعة القاهرة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.