أعلنت أجهزة الإنقاذ الإسبانية اليوم، أنها أنقذت أكثر من مائتي مهاجر في البحر المتوسط، فيما توجه وزير الداخلية الإسباني إلى موريتانيا سعيا إلى تعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال متحدث باسم خفر السواحل الإسبان، إنه تم إنقاذ 211 مهاجرا كانوا يستقلون 21 زورقا في مضيق جبل طارق الذي يفصل إسبانيا عن المغرب. وأوضح انه سيتم نقلهم الى ميناء الجزيرة في الاندلس.

وكان خفر السواحل الاسبان انقذوا الجمعة والسبت اكثر من 1200 مهاجر في المنطقة نفسها.

وباتت اسبانيا هذا العام اول مدخل للمهاجرين الى اوروبا متجاوزة ايطاليا.

ويلتقي وزير الداخلية الاسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا الاثنين نظيره الموريتاني في نواكشوط. واملت الوزارة في بيان بان يتيح هذا الاجتماع "تعزيز التعاون على صعيد الهجرة ومكافحة الارهاب".

وخلال زيارة لميناء مدينة "الجزيرة" السبت لمعاينة عمل قوات النظام والصليب الاحمر، طالب وزير الداخلية الاسباني ب"حل اوروبي لمشكلة الهجرة".

واضاف ان الحكومة في صدد افتتاح مركز ايواء يتسع ل600 شخص في الميناء.

واندفع مزيد من المهاجرين في اتجاه اسبانيا انطلاقا من الجزائر او المغرب بعدما قررت ايطاليا اغلاق موانئها امام المهاجرين.

ووصل اكثر من عشرين الفا و992 مهاجرا الى سواحل اسبانيا منذ بداية العام وقضى 304 خلال محاولتهم العبور، وفق احصاء للمنظمة الدولية للهجرة يعود الى 25 يوليو.