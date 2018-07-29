"مصر للطيران" تطلق أولى رحلات موسم الحج من مطار برج العرب

بدأت مصر للطيران، رسميًا اليوم الأحد، تشغيل جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة لنقل ضيوف الرحمن من مطار برج العرب الدولي، يليه تباعًا باقي المطارات المصرية.

وكشف الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه من المقرر أن تُسير الشركة غدًا 8 رحلات جوية من بينهم 6 رحلات جوية من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى المدينة المنورة لنقل 1860 حاجًا من حجاج قرعة الإسكندرية والبحيرة وبعثات الداخلية وترانزيت جوهانسبرج.

وأضاف عادل أنه من منطلق الدور الريادي لمصر للطيران في القارة الإفريقية تنقل الشركة هذا العام حجاج دولة مالي على متن رحلات خاصة إلى الأراضي المقدسة، حيث من المقرر أن تسير اليوم وغدًا 4 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل حجاج «بماكو» بدولة ماليكما تسير مصر للطيران اليوم 3 رحلات جوية بخلاف رحلات تأشيرات العمل والإقامة لنقل 1057 حاجًا تقلع من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى المدينة المنورة لنقل حجاج قرعة الإسكندرية وبعثات وزارة الداخلية.