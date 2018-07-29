كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، فريق السباقات بكلية الهندسة جامعة عين شمس والذي حصد المركز الأول في التصنيع والتكلفة والمركز الثاني عالميًا في الـ "BLC" في الفئة الثانية في مسابقة فورميولا والتي أقيمت مؤخرًا بالمملكة المتحدة؛ ليتفوق بذلك على كبريات جامعات العالم.

جاء ذلك في ختام فاعليات المؤتمر الوطني للشباب "ابدع.. انطلق" والذي تستضيف جامعة القاهرة نسخته السادسة.

وفي كلمته التي ألقاها منذ قليل، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن فخره بقدرات الشباب المصري وما يحقققونه من نجاحات على كافة المستويات، مؤكدًا ثقته في قدرة الشباب على صنع مستقبل أفضل لمصر.

كما أشاد بجهود أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين والفنيين بمختلف الجامعات المصرية، لافتًا إلى أن الجامعات لم تكن مكانًا للعلم فقط، بل ساحة لمواجهة التحديات.