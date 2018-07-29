استقبل المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، صباح اليوم، وفدا سودانيا رفيع المستوى برئاسة طارق توفيق، وزير الدولة بمجلس الوزراء السوداني، ومسؤول التنسيق البرلماني.

تأتي هذه الزيارة في أعقاب الزيارة التاريخية، التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لجمهورية السودان في الأيام القليلة الماضية.

ورحب مروان بالوفد مشيدا بالعلاقات التاريخية التى تربط الشعبين، وضرورة العمل على استمرارها وتنميتها.

بدوره أعرب الوزير السوداني عن سعادته والوفد المرافق بهذه الزيارة لتبادل الخبرات فى العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأبدى رغبته فى زيارة العاصمة الإدارية ومشاهدة الإنجازات التي تحققت على أرضها، وأشار وزير شؤون مجلس النواب إلى، أنه سيصطحبه فى زيارة لها، صباح غدا الإثنين.