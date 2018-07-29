اتهمت صحيفة «صنداى تايمز» البريطانية، اليوم، قطر بأنها نظمت حملة وصفتها الصحيفة بـ«عمليات سوداء» لتشويه منافسيها فى استضافة مونديال كأس العالم 2022. ونشرت الصحيفة وثائق سرية ووصفت حملة الدوحة فى هذا الإطار بأنها «قذرة».

وأظهرت الوثائق، حسب الصحيفة، أن فريق الملف القطرى استأجر شركة علاقات عامة يعمل بها عملاء سابقون فى الاستخبارات الأمريكية، لإنتاج دعاية تشوه المنافسين. وتضمنت حملة «العمليات السوداء»، نشر دعاية سلبية وخلق انطباع بأن بطولة كأس العالم لا تلقى دعماً داخلياً فى الدول المنافسة، واعتبرت الصحيفة أن الفريق القطرى المسئول عن ترشحها للمونديال كسر القواعد النظيفة وتعمّد تشويه صورة منافسى الدوحة أمام لجنة الفيفا للتحكيم.

ورصدت الصحيفة البريطانية رسائل بريد إلكترونى واردة من أحد المخبرين، تكشف استخدام فريق الدوحة لشركة علاقات عامة فى بث دعاية مزيفة عن الولايات المتحدة وأستراليا، خلال حملة المنافسة على استضافة كأس العالم 2022.