قال الدكتور السعيد عبد الهادي، عميد كلية الطب جامعة المنصورة، إن الكلية شاركت اليوم في امتحان تجريبي موحد لطلاب الفرقة الثالثة شاركت فيه 5 جامعات في وقت واحد، هي: "المنصورة، وعين شمس، وأسيوط، و6 أكتوبر، والقوات المسلحة" وهي تجربة جديدة للجامعات المصرية.

وأضاف عميد طب المنصورة، في تصريح خاص لـ" الوطن" أن هذه التجربة يتبعها امتحان معرفي حقيقي لعدد محدود من الطلاب توطئة لتعميم الامتحانات القومية الإلكترونية الموحدة، وذلك يوم 15 أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن عدد الطلاب المشاركين في الامتحان بلغ 101 طالب من مختلف التقديريات بالكلية، لكل طالب جهاز كمبيوتر، وامتحان مباشر للجميع، وأعتبر أن ذلك بداية التغيير الحقيقي في طرق التدريس والتقويم في الجامعات المصرية،