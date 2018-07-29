كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، عن الاتفاق مع الشركة الهندية (إل آند تى) المسند إليها مشروع الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 300 ميجاوات كمرحلة أولى، على أن يتم تفعيله خلال أغسطس المقبل، ويبدأ التنفيذ من داخل مصر للسودان.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنه «سيتم رفع طاقة المشروع حتى 3 آلاف ميجاوات فى المرحلة الثانية، وسيسمح لمصر بالربط مع باقى دول القارة السمراء وتقديم ما تحتاجه من كهرباء»، مشدداً على أن الخدمة التى ستقدم للشقيقة الأفريقية ستكون بأفضل جودة وفقاً للمعايير الدولية.

وأوضح المصدر أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع 56 مليون دولار، هى قيمة الخطوط ومحطات المحولات التى سيتم إنشاؤها على أرض مصر، فى حين تتحمل السودان تكلفة الخطوط على أرضها، منوهاً بأن القاهرة لديها قدرة ومعدات تؤهلها لتنفيذ المشروع خلال 4 شهور من تاريخ توقيع العقود والربط سيكون نقطة انطلاق لأفريقيا بالكامل.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن «المشروع ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة التى تتبنى التواصل مع الأشقاء، وأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة لما يملكه بلدنا من إمكانيات فنية وموقع استراتيجى متميز يربط السواحل المصرية بدول الخليج وأوروبا».